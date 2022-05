Incidente stradale: un morto e cinque feriti sulla statale 96 bis a Irsina (Matera)

Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale 96 bis "Barese" nei pressi di Irsina (Matera). Lo ha reso noto l’Anas, specificando che nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli. «Il traffico - è sottolineato nel comunicato dell’Anas - è deviato con indicazioni in loco». Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 «Basilicata soccorso», le squadre Anas, le Forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco «per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile».

