"Schiaffi in testa e morsi alla compagna": indagato Luigi Sofo, chirurgo del Papa

E' indagato per lesioni e maltrattamenti in famiglia Luigi Sofo, 66 anni, chirurgo addominale, che ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l’intervento al colon cui si è sottoposto papa Francesco lo scorso 4 luglio 2021 al Gemelli. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Sofo, originario di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), avrebbe dato schiaffi in testa alla compagna durante il pranzo di Natale e, dopo qualche settimana, l’avrebbe morsa alla schiena e colpita con una scarpa. Secondo la procura, il chirurgo avrebbe "svilito" la donna, avvocato 48enne, con frasi come «sei una nullità e uno zero sociale». Il medico è accusato anche di acceso abusivo al sistema informatico, in quanto si sarebbe introdotto nella posta elettronica della compagna con la quale vive da 10 anni, manomettendo i sistemi digitali di sicurezza.

