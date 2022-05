Verso gli esami di terza media e di maturità. Floridia: "Si facciano senza mascherine"

«Concordo con Pierpaolo Sileri sulla possibilità di far tenere gli esami di terza media di maturità senza l’obbligo di mascherine per gli studenti. Le scuole si sono dimostrate - nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle - luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità scolastica di attenersi alle regole. Fermo restando che la decisione finale spetta al ministero della salute ed alle autorità sanitarie, ritengo sia il momento che anche a scuola si possa accedere senza mascherine e fruire liberamente di tutti gli spazi di cui i nostri ragazzi sono stati privati».

Così il sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia sulla possibilità di poter far a meno delle mascherine in vista dell'appuntamento cruciale di fine stagione per migliaia di studenti.

Rusconi: "Abolire l'obbligo. Al Circo Massimo 100mila tifosi ammassati"

Agli esami di terza media e di maturità «potrebbe benissimo essere abolito l’obbligo di mascherina: d’'altra parte vedo che si consente che ci siano anche 100.000 tifosi ammassati al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo...». A dirlo all’ANSA è il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi.

