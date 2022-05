Meteo, domenica di maltempo al Sud. Ma sarà un ponte del 2 giugno di "fuoco": oltre 35 gradi

Sarà una festa della Repubblica "infuocata": per l’avvio di Giugno è prevista una nuova forte ondata di caldo sull'Italia. Sono in arrivo masse d’aria sub-tropicali, si legge sul sito de ilMeteo.it, con una profonda area di bassa pressione (ciclone) che andrà ad approfondirsi al largo delle coste del Portogallo in pieno oceano Atlantico. «A causa della circolazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, questa enorme macchina atmosferica richiamerà di conseguenza verso il bacino del Mediterraneo una considerevole avvezione di aria molto calda d’estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti del Marocco e dell’Algeria. La «cuspide» del promontorio anticiclonico africano si spingerà in direzione della Penisola Iberica e della Francia, conquistando poi buona parte dell’Europa centro meridionale, Italia compresa»

Ecco quindi che per il lungo Ponte della Repubblica (Giovedì 2 Giugno) aumenteranno sempre di più le probabilità di una nuova e importante ondata di caldo pienamente estivo». Vista l’origine sub-tropicale delle masse d’aria (interno del Deserto del Sahara), oltre al tanto sole «ci aspettiamo un’impennata delle temperature con valori ben oltre le medie climatiche: ciò si tradurrà, verosimilmente, in nuove fiammate di calore, con i termometri pronti a schizzare diffusamente oltre i 35 C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori». Farà molto caldo anche al Nord, tuttavia non possiamo al momento escludere la possibilità di locali temporali di calore, in particolare sull'arco alpino e sulle adiacenti pianure.

© Riproduzione riservata