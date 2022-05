Follia a Napoli, due sorelle sfregiate con l'acido lanciato da delle ragazze in scooter

Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l’acido la scorsa notte a Napoli. Poco dopo l'una, erano in strada, in corso Amedeo di Savoia, quando - hanno raccontato alla Polizia - sono state avvicinate da altre ragazze che, senza apparente motivo, avrebbero lanciato contro di loro dell’acido e poi si sarebbero allontanate a bordo di tre scooter. Le giovani sono state ricoverate al Cardarelli per ustioni al volto e al braccio.

A guidare gli scooter dai quali è partito il getto di acido erano tre ragazzi. La sorella maggiore rimasta ferita ha riportato ustioni alla guancia sinistra e ad un braccio mentre la minore alla guancia destra ed al naso. Alla Polizia hanno riferito di non sapere i motivi dell’aggressione. Sono ora ricoverate nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

