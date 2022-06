Barcellona, truffa a danno dei disabili: otto indagati. I NOMI

La Procura di Barcellona, grazie alla minuziosa indagine effettuata dai carabinieri della Stazione dell’Arma tra il 2016 e il 2019 su una presunta maxi truffa ai danni di disabili e del Servizio sanitario regionale, con atto del sostituto procuratore Luca Gorgone, ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 8 persone tra medici, tecnici sanitari alle dipendenze dell'Asp, e dipendenti di una società che commercializzava prodotti sanitari con sede a Barcellona, controllata di fatto da un fisioterapista dipendente della stessa Asp di Messina.

Vittime finali del raggiro sarebbero stati bambini e bambine e altri disabili con forti limitazioni alla mobilità a causa di diverse e gravi patologie invalidanti.

Gli indagati

Francesco Vitale, 52 anni di Milazzo, quale dipendente dell'Asp di Messina con mansioni di fisioterapista presso il Centro di riabilitazione di Barcellona, nonché quale gestore e amministratore di fatto della società “Orthotek srl”, società posta in liquidazione a seguito dell'inchiesta; Antonella Donnina, 50 anni di Milazzo, quale rappresentante legale pro tempore della stessa società “Orthotek srl” di Barcellona, che commerciava al dettaglio ausili ed articoli ortopedici e sanitari; Giuseppe Schirru, 57 anni, di Palermo, dipendente della stessa società con mansioni di tecnico ortopedico, addetto alla relazione delle schede di progetto e dei preventivi di spesa; Andrea Stefano Cosentino, 50 anni di S. Agata Militello, indicato come procacciatore di clienti per conto di Francesco Vitale, in ragione dei rapporti intrattenuti con i genitori dei minori disabili in cura presso il Centro di riabilitazione diurno “Navacita” di Naso; Corrado Maria Aurelio Liotta, 63 anni di S. Agata di Militello, quale medico responsabile pro tempore del reparto di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell’ospedale di Sant’Agata; Antonino Furnari, 71 anni, originario di Novara di Sicilia e residente a Torrenova, medico ortopedico pro tempore presso l’ospedale di S. Agata; Giuseppe Longo, detto “Pino”, 66 anni di Lipari, all’epoca dei fatti assistente amministrativo presso il Distretto sanitario di Lipari con funzioni di addetto all’ufficio protesi e ausili; Tindara Caldiero, 64 anni di Barcellona, all’epoca dipendente della Orthotek srl con mansioni di addetta alla gestione e controllo dei pagamenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata