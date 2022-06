Era sepolta in una fossa la donna di 30 anni trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta. Il corpo si trovava in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 centimetri. Sul posto si trova la polizia per svolgere i rilievi. La fossa è dietro la piscina comunale di Aosta. Vicino ci sono i resti di una specie di accampamento all’addiaccio.

© Riproduzione riservata