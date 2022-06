Droga, Brumotti e il cameraman di Striscia accerchiati a parco Sempione Milano

Vittorio Brumotti e il cameraman di Striscia la notizia con cui stava girando un servizio sullo spaccio di cocaina è stato accerchiato da una decina di pusher al parco Sempione di Milano. Prima Brumotti ha documentato «il traffico di cocaina in pieno giorno, poi, nonostante l’arrivo dei Carabinieri» che hanno identificato alcune persone e poi, spiegano da Striscia che manderà il servizio in onda stasera, 2 giugno 2022 (ore 20,35), l’inviato-biker è diventato «oggetto di una vera e propria caccia all’uomo assieme al suo cameraman». Prima sono arrivati gli insulti e le minacce, poi è partito l'inseguimento di Brumotti, che con la bicicletta è riuscito ad allontanarsi, e del cameraman che è stato colpito da in lancio di bottiglia «fortunatamente senza gravi conseguenze».

