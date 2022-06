L'Ema scaccia la paura: “Vaiolo delle scimmie non è emergenza sanitaria”

Il virus del vaiolo delle scimmie «ha differenze significative con il Covid, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra gli esseri umani; è probabile un aumento dei casi ma attualmente non c'è una emergenza sanitaria». Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Agenzia europea per i medicinalI (Ema). «Al momento non si tratta di un’emergenza di salute pubblica e l’attenzione dovrebbe rimanere sull'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei nuovi casi», ha concluso Cavaleri.

