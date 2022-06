Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano

Un rave parti organizzato via social sul lago di Garda finisce con una maxi rissa, con strascichi di violenze sessuali denunciate da un gruppo di ragazze milanesi che ne sarebbero state vittime sul treno tra Peschiera e Milano. Tutto inizia con la "chiamata" di alcune centinaia di giovani, il 2 giugno nei pressi proprio di Peschiera. Subito si accendono gli animi, con scontri, vandalismi e aggressioni forse innescate da un furto. Immagini pubblicate su tik-tok e altri social mostrano scontri tra giovanissimi, ragazzi che camminano sulle auto in sosta, aggressioni ai passanti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia che, in tenuta antisommossa, hanno disperso la folla e identificato qualche decina di "esagitati".

I fatti non finiscono però qui. Sei ragazzine tra i 16 e i 17 anni, di ritorno da Gardaland, denunciano di aver subito molestie sessuali, in pieno giorno, sul convoglio ferroviario che le riportava a Milano. Gli autori, è una delle ipotesi investigative, potrebbero essere alcuni dei partecipanti al rave. Le ragazze, per paura, non avrebbero subito chiamato la polizia ma si sarebbero rivolte ai genitori. La denuncia è arrivata successivamente negli uffici di polizia di Milano che hanno subito avviato le indagini.

