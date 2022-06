Incidente ferroviario a Roma, dissequestrata area galleria Serenissima

Dissequestrata l’area dell’incidente ferroviario avvenuto ieri nella galleria della Serenissima, a Roma. L’atto è stato notificato dai pm della Capitale.Tolti dunque i 'sigilli' ai binari: nelle prossime ore l’infrastruttura ferroviaria - grazie ai tecnici Rfi - potrà tornare alla normalità, così come la circolazione. Restano invece sotto sequestro un pezzo di rotaia deformato: verrà tagliato e asportato per consentire ulteriori verifiche; il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore. Dissequestrate anche le relative 11 carrozze dei viaggiatori. Intanto i pm della Capitale in relazione all’incidente che ha visto protagonista un treno 9311 della Torino-Napoli hanno aperto un procedimento per delitti colposi di pericolo, articolo 450 del codice penale, a carico di ignoti. Gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza tecnica su quanto avvenuto.

