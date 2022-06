Coronavirus in Italia, 8512 nuovi casi e 70 vittime. Il tasso di positività scende all'11,3%

Sono 8.512 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.082 di ieri e soprattutto i 7.537 di lunedì scorso. Da alcuni giorni i contagi sono superiori rispetto alla settimana precedente: potrebbero essere normali oscillazioni o l’inizio di una piccola ripresa. I tamponi processati sono 75.010 (ieri 123.699) con il tasso di positività che scende le dal 12,2% all’11,3%.

I decessi sono 70 (ieri 27). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.019. Le terapie intensive sono una in meno (ieri invariate) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 217. Nei reparti ordinari si contano invece 42 pazienti in più (ieri -31), per un totale di 4.453. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

