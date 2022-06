Antimafia: sono 18 gli "impresentabili" alle comunali

Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative di domenica ritenuti «impresentabili» dalla Commissione Antimafia, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. È di 19mila candidati la platea presa in considerazione dalla Commissione. Si tratta di candidati nei comuni di Acri (Cosenza), Barletta, Belvedere Marittimo (Cosenza), Ciampino (Roma), Frosinone (3 candidati), Gorizia, Mondragone (2 candidati), Palermo (4), Verona, Piacenza, Ardea (Roma), Taranto.

Tutti i nomi degli "impresentabili"

Nel dettaglio si tratta di: Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista «Pino Capalbio Sindaco"; Barletta: Antonio Comitangelo, «Forza Italia Berlusconi per Cannito"; Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista «Niti per Belvedere» che sostiene il candidato sindaco Filicetti; Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista «Ideale per Ciampino» che sostiene il candidato sindaco Colella. Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista «Frosinone capoluogo» che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli; Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista «Piattaforma civica ecologistica» che sostiene il candidato sindaco Marzi; Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista "Per Frosinone se vuoi si fa"; Gorizia: Silvana Romano, «Forza Italia Berlusconi per Ziberna». Mondragone (Caserta): Patrizia Barbato, lista «Città futura» che sostiene il candidato sindaco Lavagna; Mondragone (Caserta): Antonio Valenza, «Forza Italia», che sostiene il candidato sindaco Pagliaro; Palermo: Francesco La Mantia, «Noi con l’Italia- Noi di centro- Mastella» che sostiene il candidato sindaco Lodato; Palermo: Salvatore Lentini, «Alleanza per Palermo- Movimento di iniziativa popolare»., che sostiene il candidato sindaco Lagalla; Palermo: Giuseppe Lupo, Partito democratico, che sostiene il candidato sindaco Miceli.

I quattro impresentabili a Palermo

Sono 4 gli impresentabili, secondo la relazione dell’Antimafia, a Palermo: tre del centrodestra e uno del Pd. Per il centrodestra Totò Lentini, Giuseppe Milazzo e La Mantia; Giuseppe Lupo per il Pd. Per Francesco La Mantia della lista «Noi con l’Italia» in sostegno di Roberto Lagalla, l'Antimafia segnala la condanna per riciclaggio; Totò Lentini che guida la lista "Alleanza per Palermo" (anche questa in appoggio a Lagalla) è finito nella black list per tentativo di concussione (dibattimento in corso); Giuseppe Lupo del Pd (sostiene Franco Miceli) per corruzione; Giuseppe Milazzo di Fratelli d’Italia (Lagalla) per concussione (dibattimento in corso).

C'è anche un candidato sindaco di Frosinone

Tra i candidati cosiddetti "impresentabili" vagliati dalla commissione Antimafia figura anche il candidato sindaco di Frosinone Mauro Vicano, per la lista " Per Frosinone se vuoi si fa». Lo ha detto il presidente della commissione, Nicola Morra. A Frosinone gli impresentabili sono in totale tre.

© Riproduzione riservata