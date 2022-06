Digitale terrestre, a rischio le tv nelle seconde cose degli italiani al mare o in montagna

L’estate è alle porte, chiudono le scuole e oltre cinque milioni di seconde case in Italia si preparano a riaprire i battenti. Case che si trovano in montagna (lungo le Alpi e gli Appennini), in campagna, al lago e sul mare, quest’ultime soprattutto nel sud e nelle isole, in cui spesso le famiglie hanno parcheggiato vecchi televisori che il brivido dell’alta definizione non l’hanno mai provato.

Lungo lo stivale soffia ormai da inizio anno il vento della nuova tv digitale terrestre. A fare i conti con il refarming delle frequenze (e la sua road map regionale), con i ripetitori spenti, le risintonizzazioni, i canali che non si vedono più, che si vedono solo in parte o nelle regioni sbagliate, sono proprio quelle zone del Paese dove le vecchie antenne fanno più fatica ad arrivare. Per accorgersene basta ascoltare le lamentele quotidiane di amministratori, sindaci e associazioni di cittadini che denunciano disservizi nella ricezione del segnale televisivo. E se nella seconda casa l’acquisto di una tv di nuova generazione (o di un decoder in Hd) non basta, la soluzione è voltare pagina e guardare la tv tramite la parabola di tivùsat. Una soluzione prospettata anche dal ministero dello Sviluppo economico, come ha segnalato l’Uncem, l’Unione nazionale comuni e enti montani.

Per regalarsi un’estate al riparo da imprevisti tecnologici e garantirsi un’ottima qualità televisiva, si può dunque salire a bordo di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che conta oltre 4,6 milioni di tessere attive in Italia e che sta registrando proprio in questi mesi un’impennata delle adesioni anche nel mondo dell’hospitality grazie ad un roadshow che sta attraversando la penisola da nord a sud. Tivùsat ha un bouquet

di più di 130 canali televisivi di cui oltre 60 (che molto presto diventeranno 70) in Hd e 4K, da non confondere con l’alta qualità promessa dal digitale terrestre. Ospita canali tv dedicati alle news internazionali, nazionali e locali, lo sport, il grande calcio in chiaro e i tutti i tg regionali della Rai.

