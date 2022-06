Sospetta il suocero di abusi sulla figlia 16enne e lo accoltella: fermata per tentato omicidio

Questa notte a Casoria (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo una 42enne incensurata del posto. La donna è ritenuta gravemente indiziata del tentato omicidio del suocero di 73 anni, avvenuto nel pomeriggio di ieri nella cittadina a nord di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’indagata si è presentata a casa della vittima e, dopo una colluttazione, gli ha inferto ferite da taglio in diverse parti del corpo. Da quanto accertato finora, la donna sospettava il suocero di abusi subìti in passato dalla propria figlia 16enne avuta da un precedente matrimonio. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il 73enne è in prognosi riservata, in condizioni stabili e cosciente.

