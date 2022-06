Tragedia a Castellammare: bimba di 5 anni annega in mare

Era sparita dalla vista della mamma che ha chiamato i carabinieri. Poi, la tragica scoperta. La piccola Vittoria, 5 anni, annaspava in acqua, nello specchio di mare davanti Castellammare di Stabia (Napoli). E’ stata rianimata sul posto e poi trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. La salma della piccola resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia che sarà fissata nei prossimi giorni. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla tragedia e sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri della compagnia oplontina.

