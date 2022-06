Dal finestrino dell'auto urta la testa contro trattore, grave bimba in provincia di Frosinone

Ha urtato con la testa il rimorchio di un trattore in transito. Una bimba di cinque anni affacciata al finestrino dell’auto sulla quale viaggiava con la madre, è rimasta gravemente ferita al capo. Un incidente che ha dell’incredibile quello avvenuto nella tarda serata di ieri in una zona di campagna di Atina, nella Valle di Comino in provincia di Frosinone. La piccola insieme alla madre che era alla guida stava facendo ritorno a casa dopo una serata di festa quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassino, ha sbattuto la testa contro il mezzo agricolo. Immediatamente soccorsa è stata trasferita in elicottero al "Bambin Gesù" di Roma dove nel corso della notte è stata operata. La prognosi è riservata.

© Riproduzione riservata