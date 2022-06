DUPLICE OMICIDIO

Uccide moglie e figlia a Castelfranco Emilia in provincia di Modena

Due donne, madre e figlia, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da fuoco. È quanto scoperto questa mattina nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di aperta campagna.