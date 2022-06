La morte di Elena Del Pozzo: la difesa di Martina Patti chiederà una perizia psichiatrica

La difesa di Martina Patti chiederà una perizia psichiatrica per la propria assistita. Lo ha detto all’AGI il legale di Patti, Gabriele Celesti. La donna, ha spiegato l’avvocato, ha cominciato a cedere quando i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nella casa di via Euclide, a Mascalucia: lì lei ha detto al padre, che l’accompagnava, dov'era il corpo della bambina, Elena Del Pozzo, e il padre, sbiancando in volto, lo ha riferito ai militari. A spingere i carabinieri verso la perquisizione era stata, già inizialmente, una contraddizione: Martina non aveva chiamato il 112 per avvertire del sequestro della bimba e aveva preferito recarsi in caserma. L’interrogatorio nel corso la quale la donna ha poi confessato il resto delle proprie responsabilità è durato due ore.

