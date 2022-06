Assegno unico 2022, da oggi 120 euro in più per i figli con disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha inserito nel decreto legge sulla semplificazione fiscale, approvato oggi, una norma che stanzia ulteriori 122 milioni di euro per incrementare l’assegno unico delle famiglie con disabili a carico.

L’assegno unico riconosciuto a chi ha figli disabili ottiene una maggiorazione per il 2022. Lo prevede una norma della bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali, che l’ANSA ha potuto visionare, all’esame del consiglio dei ministri.

L’intervento modifica la norma sull'assegnazione dell’assegno unico, relativamente ai figli con disabilità e "limitatamente all’anno 2022». In particolare, gli importi della maggiorazione su base mensile per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità sono «incrementati di 120 euro per l'anno 2022».

Leggi come ottenere l'assegno unico.

