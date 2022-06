Mascherine raccomandate a cinema e teatro. Resta l'obbligo sui mezzi di trasporto

Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate, ma non più obbligatorie, nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Resta invece l'obbligo sui mezzi di trasporto, con la probabile esclusione dei voli, e nei presidi sanitari, comprese le Rsa.

Il decreto approvato oggi in Cdm andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto.

