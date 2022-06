Siulm, prorogata al 31 dicembre la ferma per medici ed infermieri reclutati durante il Covid

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto legge Fiscale, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la ferma per 30 Tenenti Medici, 224 Sottufficiali infermieri e 10 Biologi impiegati durante l’emergenza COVID 19. Abbiamo sostenuto con energia questo risultato ottenuto grazie all’iniziativa dell’On. Tripodi.

Pertanto i nostri colleghi non andranno a casa a fine giugno. Ottenuto questo risultato temporaneo, il SIULM così come già scritto nella lettera indirizzata al Ministro Guerini e al Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Cavo Dragone chiede che nella pianificazione dei reclutamenti delle Forze Armate, vengano individuati dei criteri per una riserva di posti nei concorsi interni a nomina diretta per Ufficiali Medici e Marescialli infermieri e biologi per la definitiva stabilizzazione del personale che si è prodigato in occasione dell’emergenza sanitaria nazionale.

