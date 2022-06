Scuola, assegnazioni provvisorie 2022/2023. La Cisl Scuola Vibo predispone format per le prenotazioni

Nota del Ministero nr.23439 relativa alle operazioni di utilizzo ed assegnazione provvisoria. La tempistica è la seguente: personale docente, educativo e IRC: dal 20 giugno al 4 luglio; personale ATA : dal 27 giugno all'11 luglio.

Il personale docente presenta la domanda attraverso il sistema POLIS; il personale educativo, IRC e ATA si avvarrà del modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità.

La nota precisa che per il ricongiungimento al genitore può essere richiesto anche in assenza del requisito della convivenza.

- possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria anche i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

- possono presentare domanda di assegnazione anche i Dsga assunti in ruolo dal concorso ordinario;

- può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno. In caso di utilizzo detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).

La Cisl Scuola Vibo ha predisposto un format per effettuare le prenotazioni per una assistenza al personale interessato sul sito www.cislscuolavibovalentia.com

