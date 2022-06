Neonata muore di stenti a Sassari, sospetti sulla madre e sui familiari

Arriveranno domani le prime risposte sulla morte della neonata di Burgos, paese di 900 abitanti in provincia di Sassari, trovata senza vita venerdì pomeriggio, apparentemente denutrita, nella casa della mamma, dove era stata partorita cinque giorni prima. Sulla morte della piccola la Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli, che ha iscritto sul registro degli indagati la giovane 28enne mamma della neonata e i familiari con cui vive nella casa dove si è consumata la tragedia, sua sorella e i suoi genitori. Per ora l’ipotesi di reato è abbandono di incapace. I quattro, sentiti a lungo dai carabinieri della Compagnia di Bono, non sono stati ancora convocati dal pm, ma l’interrogatorio potrebbe essere fissato già domani alla presenza dell’avvocato Salvatore Lai, nominato dalla famiglia per l’assistenza legale. Sempre domani, a Cagliari, si svolgerà l’autopsia sul corpo della neonata: a eseguirlo, su incarico della Procura di Nuoro, sarà il medico legale Alberto Chighine.

