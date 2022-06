Inseguimento per le vie della Capitale tra una Bmw e auto della polizia e dcarabinieri. Per fermare il fuggitivo, un 39enne albanese che aveva forzato un posto di blocco vicino al Vaticano, è stato sparato anche un colpo in direzione delle ruote dell’auto. L’uomo si è comunque dato alla fuga ed è stato fermato dopo un breve inseguimento dalla polizia che per bloccarlo ha usato il taser.

© Riproduzione riservata