Falso cieco tradito da uno sguardo al “lato B” di una passante

E' accusato di aver intascato dal 2015 al 2018 l'indennità di accompagnamento dell'Inps in quanto "cieco totale". Ma per la procura di Torino, secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, l'anziano (un 70enne) non soffriva di una patologia cosi grave. Sarebbe stato tradito da uno sguardo di troppo al "lato B" di una donna che gli passava accanto per strada. Cosa che non è sfuggita, purtroppo per lui, agli inquirenti che lo tenevano sotto controllo.

