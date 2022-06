Scoperta dai carabinieri un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale Santo Stefano di Prato che rubava bancomat a pazienti in fin di vita e, in un caso, perfino a una donna appena morta. Poi la sanitaria andava a fare spese per importi inferiori ai 25 euro in modo da non inserire il codice Pin, che naturalmente non sapeva. I carabinieri l’hanno denunciata per furto aggravato e frode informatica.

