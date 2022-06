Meteo: arriva Caronte, picchi fino a 43°. Sarà una settimana tra le più calde di sempre

Meteo: dopo Hannibal e Scipione arriva Caronte: da domani l’anticiclone invaderà il nostro paese per almeno 10 giorni con temperature africane fino a 43/44 C all’ombra. Il team del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo della terza ondata di caldo e prevede per i prossimi giorni picchi di 43 C in Puglia, 37/38 C a Bologna, Ferrara e Terni, 41/42 C a Caltanissetta ed Oristano, 38 C a Firenze, 40 C a Cosenza, valori che potrebbero portare nuovi record per il mese di giugno.

Nel dettaglio:

Martedì 21 giugno

Al nord: sole e caldo in aumento, temporali sulle Alpi. Al centro: tutto sole e caldo. Al sud: cielo sereno ovunque.

Mercoledì 22

Al nord: nubi in aumento, lieve calo termico e qualche temporale anche in pianura. Al centro: tanto sole e caldo in aumento, primi 40 C in Sardegna. Al sud: sole prevalente, aumenta il caldo.

Giovedì 23

Al nord: soleggiato e molto afoso. Al centro: tante nuvole, lieve calo termico. Al sud: caldo insopportabile, primi picchi oltre i 40 C.

Tendenza

Caronte infiamma il centro-sud con picchi fino a 43-44 C, afa opprimente al nord; il caldo potrebbe durare fino alla fine del mese o oltre.

