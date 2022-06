Meteo: Caronte resterà a lungo, sarà super caldo fino al 6 luglio

Meteo: L’ennesima espansione dell’anticiclone africano, denominato Caronte, come il traghettatore dantesco verso l’Inferno, minaccia di durare molto a lungo sull'Italia e potrebbe essere da record non solo per l’intensità ma soprattutto per la persistenza del super caldo fino al 4/6 luglio, con la prossima settimana ancora più calda di quella appena iniziata. Solo oltre i 1000 metri e lungo le coste sarà possibile trovare refrigerio, anche se oramai anche le località di mare stanno diventando molto calde. Anche,in montagna durante il giorno si soffre un po' di caldo fino ai 1500 metri di quota e solo oltre i 2000 metri troviamo temperature fresche. Ci saranno quindi due settimane di caldo eccezionale senza tregua.

Oggi al Nord, nubi in aumento, lieve calo termico e qualche temporale anche in pianura; al Centro sole e caldo in aumento, primi 40 C in Sardegna, al Sud, sole prevalente, aumenta il caldo.

Giovedì 23 giugno

Al Nord a tratti molto nuvoloso, piogge in Liguria, temporali isolati in Lombardia; al Centro, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, qualche pioggia in Toscana; al Sud, caldo con primi picchi oltre i 40 C.

Venerdì 24

Al Nord soleggiato e molto afoso, temporali sulle Alpi; al Centro caldo, ma cielo a tratti nuvoloso; al Sud, caldo insopportabile, primi picchi oltre i 42 C.

