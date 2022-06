Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido dalla maestra. Il padre originario del Bergamasco

Una tragedia per una famiglia di Torre Boldone che ha scosso tutta la Francia. Secondo quanto riporta il sito di Le Figaro, una dipendente di un asilo nido di Lione è stata arrestata ieri, venerdì 24 giugno, con l’accusa di aver ucciso una bambina di undici mesi, dopo averle fatto ingerire un prodotto caustico, perché non sopportava più i suoi pianti. Questo è quanto ha dichiarato la procura di Lione. Uno dei genitori, il padre della bambina è bergamasco, originario di Torre Boldone. La nonna della bimba è partita ieri sera dal paese alle porte di Bergamo per raggiungere la città francese. La piccola, trovata mercoledì mattina in stato di incoscienza dai pompieri in un asilo del terzo arrondissement, è morta all’ospedale di Bron dove era stata trasportata. La dipendente - ha precisato la procura in un comunicato - è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario, fatto che ha richiesto la sua carcerazione preventiva. Le Figaro conclude precisando che le indagini proseguono per «determinare le circostanze esatte» di questo tragico episodio e «approfondire gli elementi relativi alla personalità» della donna arrestata.

© Riproduzione riservata