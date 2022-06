Chiama i carabinieri: "Ci sono i ladri in casa". Ma trova la moglie con l'amante

I vicini lo avevano allertato dicendo di aver visto un estraneo entrare in casa, e lui ha chiamato i carabinieri credendo di trovare i ladri in casa. Ma all'arrivo dei militari l'amara scoperta: dentro casa c'era qualcuno, ma era l'amante della moglie. Lo riferisce Il Gazzettino.

E' successo ieri notte in provincia di Frosinone, a Ceccano, nella villetta dei due coniugi in quel momento disabitata, e dove il proprietario è arrivato in fretta e furia da casa, a Ripi, dopo la segnalazione dei vicini. Dentro c'era la moglie con un... estraneo.

© Riproduzione riservata