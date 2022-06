Covid, netto aumento in Italia: oltre 83 mila nuovi casi. I decessi sono 69

Sono 83.555 i nuovi positivi al Covid in Italia, contro i 24.747 di ieri, su un totale di 717.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende dal 24,5% all’11,6%. A rivelarlo è il quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute.

I morti sono 69 (+6), che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 168.234. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, che sono 237 in totale, 3 in più di ieri, che sono così 237 in tutto con 40 ingressi giornalieri. In aumento anche i ricoverati con sintomi che sono 6.035, 162 in più di ieri.

