Francia: respinta richiesta estradizione 10 ex terroristi italiani. Ecco chi sono

Nella foto: Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Alimonti Giovanni e Raffaele Ventura. Sopra: Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Bergamin, Enzo Calvitti e Maurizio Di Marzio.

La Corte d’Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati nel Paese. La Chambre de l’Instruction della Corte ha fatto riferimento aagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta di Giorgio Pietrostefani (68 anni), non presente in aula per motivi di salute, Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio (60), Raffaele Venturi (70), Luigi Bergamin (72).

Grida di gioia, abbracci e lacrime in aula a Parigi alla lettura della sentenza che potrebbe aver messo fine alla quarantennale vicenda degli ex terroristi italiani degli anni di piombo. Dopo un anno e 3 mesi dall’operazione "Ombre Rosse", cominciata ad aprile 2021 - con la quale i governi di Italia e Francia avevano sbloccato la vicenda dando il via alla richiesta di estradizioni -, la giustizia francese ha respinto in blocco tutte le richieste per i 10 ex terroristi. In aula, ci sono stati abbracci dei protagonisti con mariti, mogli, figli e qualche nipote: molti hanno pianto. Altri, rimasti fuori, hanno esultato quando hanno capito che per tutti c'era stata la non accettazione della richiesta italiana. «Sono contentissimo per il mio cliente - ha detto l’avvocato Jean-Louis Chalanset, che difende Enzo Calvitti - ho temuto che andasse in carcere a finire i suoi giorni». Per William Julié, l'avvocato che rappresentava l’Italia, «aspettiamo di vedere se la procura farà appello in Cassazione».

Jean-Louis Chalanset ha dichiarato che «è stata un po' una sorpresa per tutti perchè ci si aspettava un altro rinvio». «Ma siamo molto contenti, è una decisione normale - ha aggiunto -. Francia e Italia avevano una volontà comune, hanno fatto un accordo politico sull'estradizione di queste persone, ma la giustizia oggi ha dimostrato di essere indipendente dalla linea politica del governo», ha continuato Chalanset. Ora la procura francese ha cinque giorni di tempo per fare ricorso in Corte di cassazione.

Tajani: no ad estradizione è un atto gravissimo

«Negare l’estradizione da parte della Francia ad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e la libertà di espressione sempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva ad un progetto criminale ed eversivo». Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Salvini: proteggere chi ha ucciso è una vergogna

«Altro che "solidarietà europea", proteggere terroristi che hanno ucciso in Italia è una vergogna, uno schifo». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini

