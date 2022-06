Inizia a delinearsi la struttura organizzativa. Chiacchio segretario aggiunto del SIULM esercito

Con la nomina di Pasquale CHIACCHIO quale segretario generale aggiunto del SIULM Esercito si comincia a delineare la struttura organizzativa della componente Terrestre del SIULM, che consentirà a questa compagine di presentarsi ai propri iscritti in occasione di una webinar programmata per il 12 luglio prossimo. Scorrendo il curriculum professionale del nostro Pasquale non possiamo non evidenziarne le molteplici attività condotte tra le fila delle unità operative del Nostro Esercito, non ultime anche quelle espletate con il basco amaranto della gloriosa Brigata Folgore. Cresce il numero dei baschi Amaranto tra le fila del SIULM!

Nella successiva parte della propria carriera PASQUALE si è specializzato nel

Settore amministrativo, diventando un punto di riferimento per i colleghi della Forza Armata. Dopo altre esperienze in campo sindacale, afferma Pasquale, sono approdato al SIULM Esercito, dove finalmente ho riscontrato un ambiente familiare, collaborativo improntato verso la solidarietà per il prossimo che fa ben sperare nella riuscita del progetto. Sulle ali dell’entusiasmo, sono tanti coloro che di slancio hanno aderito al progetto SIULM. Siamo consapevoli, afferma Pasquale sulla base della sua pluriennale esperienza amministrativa, che a seguito della presentazione del prossimo Decreto Ministeriale, la vera partita si giocherà sul convincere i nostri iscritti a darci fiducia con la stipula delle deleghe sindacali. Come già detto ne parleremo in occasione dell’incontro via web del 12 luglio.

Seguiteci e aderite al nostro/vostro progetto e cresciamo insieme nella salvaguardia del DIRITTO DI AVERE DIRITTI.

© Riproduzione riservata