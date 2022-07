Cade in piscina con una bimba: muore baby sitter, la piccola ancora grave

E’ ancora grave la bimba di 2 anni che ieri mattina ha rischiato di annegare nella piscina di una villa sui colli di Bologna, mentre era con la baby sitter che è deceduta ieri in serata in ospedale. La piccola è ricoverata all’ospedale Sant'Orsola, in condizioni stabili. Secondo i sanitari, ha ancora bisogno di supporto respiratorio, non è in immediato pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. L’episodio non ha avuto testimoni e non è chiaro se la baby sitter, una cinquantenne di origine filippina, si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.

© Riproduzione riservata