Omicidio Serena Mollicone, il pm non ha dubbi: l'autore è Marco Mottola

«L'autore dell’omicidio di Serena Mollicone è Marco Mottola». E’ quanto ha affermato in un aula il pm di Cassino nel corso della requisitoria nel processo per la morte di Serena Mollicone, assassinata il 1 giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri di Arce. Marco Mottola è uno tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento del cadavere assieme al padre, Franco, ex comandante della caserma e alla moglie Anna Maria. Gli altri due imputati sono il luogotenente Vincenzo Quatrale e l’appuntato dei carabinieri, Francesco Suprano. Alla responsabilità di Mottola, secondo l’accusa, «si arriva anche senza tenere conto della pur attendibile testimonianza di Tuzi» che aveva visto entrare la ragazza entrare nella caserma. Per il rappresentate dell’accusa il «cuore del processo» è legato alla porta della caserma contro cui è stata fatta sbattere la ragazza.

