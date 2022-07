Istituti Tecnologici Superiori, in aula legge che inciderà sul futuro di migliaia di giovani

“Oggi approda in Aula il testo sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). È una riforma che può dare molto soprattutto ai giovani, permettendo peraltro al Paese di recuperare rispetto agli attuali e considerevoli differenziali quantitativi e qualitativi con Francia e Germania”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio. “Il sistema terziario di istruzione tecnologica è il segmento del nostro sistema d’istruzione che ha i margini più grandi per crescere. Gli ingenti investimenti del PNRR e gli aspetti innovativi della legge possono avere un impatto potenziale sulla vita e sugli sbocchi lavorativi di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi” continua Vittoria Casa. “Siamo intervenuti sulla denominazione degli ITS, sui livelli di percorso, sulla varietà delle aree tecnologiche, sul raccordo con il sistema universitario, sulla sinergia con le imprese e sulla ridefinizione sia della governance che dei soggetti fondatori. È una legge che potrà produrre risultati importanti” conclude Vittoria Casa.

