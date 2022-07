Lumache giganti grandi come topi invadono la Florida: pericolose per l'uomo

Per i prossimi due anni, i cittadini di Port Richey in Florida saranno costretti alla quarantena. La causa? Un’invasione di lumache giganti infestanti cui le autorità stanno cercando di porre fine con diversi mezzi. Queste creature invasive sono capaci di trasmettere un parassita pericoloso per la salute umana, in quanto colpisce le vie polmonari e può portare alla meningite. Distruggono piante e terreni coltivati e rappresentano anche una minaccia per oggetti di plastica e costruzioni in cemento. La lumaca è dannosa per l’ambiente, si nutre di oltre 500 piante diverse e ha un gusto per il cemento, danneggiando le infrastrutture.

Le lumache giganti sono originarie dell’Africa, lunghe oltre 20 cm, le dimensioni di un topo medio e si riproducono in maniera vortiginosa. Un problema non recente, ma che ora ha raggiunto dimensioni enormi. A differenza del blocco del coronavirus, ai residenti è semplicemente vietato spostare piante, suolo, rifiuti di cortile, detriti, compost e materiali da costruzione al di fuori della zona delimitata.

Il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida (FDACS) ha confermato che l’animale si è stabilito nella città di Port Richey, appena a nord di Tampa, il 23 giugno e l’area è stata messa in quarantena il giorno successivo. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, le lumache di terra furono avvistate per la prima volta nel sud della Florida negli anni '60 e ci vollero quasi 10 anni e 1 milione di dollari per liberarle dall’area.

«Il problema è che queste lumache si riproducono rapidamente, producendo circa 1.200 uova in un anno», gli esperti spiegano. Ogni lumaca contiene organi riproduttivi sia femminili che maschili. Dopo un singolo accoppiamento, ogni lumaca può produrre da 100 a 500 uova. Queste lumache possono riprodursi molte più volte senza accoppiarsi di nuovo e possono generare covate di uova ogni due o tre mesi. Le lumache sono anche difficili da sradicare perchè non hanno predatori naturali.

Ogni lumaca può vivere fino a nove anni e crescere fino a otto pollici di lunghezza (circa 20 cm). Il Dipartimento dell’Agricoltura della Florida ha avviato una battaglia contro le lumache che oltre la quarantena, prevede l’uso di un trattamento per eradicare questo parassita che consiste in un pesticida chiamato metaldeide noto per il controllo di lumache e perchè è sicuro per piante e frutta. «I proprietari dei terreni all’interno dell’area di trattamento saranno avvisati di persona o tramite avviso inviato almeno 24 ore prima del trattamento antiparassitario previsto, avvertono dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

