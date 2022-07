Poliziotto arrestato dai carabinieri per rapina a mano armata in un supermercato

Poliziotto arrestato dai carabinieri per rapina a mano armata in un supermercato

CAGLIARI

Un poliziotto di 50 anni, in servizio al Reparto Mobile di Cagliari è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L’uomo si trova attualmente in carcere a Uta. La rapina è stata messa a segno ieri sera intorno alle 19.