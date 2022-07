Si è sposato nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin di vita dopo un infarto. Proprio durante la cerimonia, intubato e con un bouquet per lei composto di tappini di provette del sangue, però è arrivata la disponibilità di un cuore per il trapianto, eseguito la notte stessa.

