Coronavirus, oggi in Italia 100.690 nuovi casi e 105 decessi

Sono 100.690 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.240. Le vittime sono invece 105 in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 371.874 tamponi con il tasso di positività che si attesta 27%, stabile rispetto a ieri. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 n più di ieri Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.247.222, in continua crescita negli ultimi giorni (+48.525). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.259.037 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.969. I dimessi e i guariti sono 17.842.846, con un incremento di 53.233.

