Presunto stupro di gruppo su una spiaggia libera, al via l'inchiesta

A Stresa (VCO), sul Lago Maggiore, si indaga su un presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera. La vicenda - di cui parla oggi l’edizione locale del quotidiano La Stampa, con un richiamo anche nell’edizione nazionale - riguarda un gruppo di amici poco più che ventenni, tutti del posto, che, dopo essere stati in alcuni locali del lago Maggiore, hanno terminato la serata in riva al lago a Stresa. Una ragazza ha fatto la denuncia un paio di giorni dopo e ieri - secondo quanto riporta il quotidiano - i carabinieri si sono presentati a casa di quattro amici della denunciante, tre ragazzi e una ragazza, ma al momento non ci sono indagati. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Verbania ed è condotta dai carabinieri del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e della stazione di Stresa.

