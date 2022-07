Incendio in una villetta di Roma, muoiono mamma disabile e figlio

Incendio questa notte alle 2.30 in una villetta di via degli Essenzi 40, nel quartiere Monteverde, a Roma. A morire due persone per inalazione di fumo, una donna di 74 anni disabile e suo figlio di 29 anni. L’anziana è stata ritrovata in camera da letto in posizione supina e il giovane nel bagno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del Distretto Aurelio e la Polizia Scientifica.

Le salme a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà disposta l’autopsia. La camera da letto è stata dichiarata inagibile. Le cause del rogo sono al momento imprecisate.

