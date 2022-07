Webinar del Siulm: i sindacati nuovi attori a sostegno del personale militare

L’incontro programmato su piattaforma zoom il 12 luglio alle ore 18, oltre alla partecipazione di graditi ospiti, quali la dott.sa Trenta già Ministro della Difesa che può essere considerata la madrina delle costituite associazioni professionali militari a carattere sindacale e il dott. Giacomo Canale, consigliere della Corte Costituzionale, si pone l’obiettivo di presentare e argomentare l’importanza delle costituite e legittimamente riconosciute associazioni sindacali militari, quali soggetti esterni all’amministrazione militare che si pongono quale obiettivo principale quello della difesa dei diritti collettivi del personale militare.

Verrà fatto cenno agli elementi essenziali della legge n. 46 del 2022 che ha riconosciuto il diritto dei militari a costituire delle associazioni sindacali militari, con tutte le limitazioni che derivano dalla necessità di garantire l’operatività delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a statuto militare.

Dopo i saluti del Presidente del Siulm Interforze, Luigi Tesone, interverranno la Segretaria Nazionale del Siulm Esercito, Alessandra Sacco, e i vari rappresentanti dei dipartimenti tematici del sindacato che presenteranno le attività finora svolte a favore degli iscritti e di quanto ci si propone di fare nell’immediato futuro.

Come noto, si è in attesa che venga emanato il Decreto Ministeriale a firma del Ministro Guerini che disciplinerà il sistema delle deleghe sindacali. Infatti solo chi raggiungerà le percentuali di deleghe previste dalla legge, potrà avere la piena rappresentatività nei tavoli di contrattazione economica. È proprio questo l’aspetto importante che va evidenziato. Finalmente il personale delle varie categorie sarà rappresentato da un esponente del proprio ruolo o categoria e non sarà più un generale presidente del Cocer (non contrattualizzato) a firmare ma un dirigente sindacale scelto dai propri iscritti appartenenti ai ruoli non dirigenti.

© Riproduzione riservata