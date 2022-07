Trattori fantasma venduti sul web, denunciati 3 calabresi. La truffa scoperta a Trapani

Prova ad acquistare un trattore sul web ma viene truffato. I carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno denunciato 3 calabresi (due uomini ed una donna) di 20, 29 e 35 anni per il reato di truffa in concorso. Avrebbero gabbato un trapanese intento nell’acquisto della macchina agricola su una piattaforma online. Iniziata la trattativa che avrebbe portato all’acquisto del mezzo, i 2 uomini hanno indotto la vittima a versare sulla carta Postepay, intestata alla donna, una ricarica di 900 euro come acconto a fronte dei tremila pattuiti. Nei successivi tentativi di mettersi in contatto con i venditori, questi si erano resi irreperibili. Le indagini degli uomini dell’Arma hanno portato all’individuazione dei truffatori i quali risultavano avere messo a segno in passato numerose altre truffe con le stesse modalità.

