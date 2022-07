Commissiona l'omicidio del rivale in amore, lo paga in criptovalute

Approfittando dell’anonimato garantito dal darkweb, la parte oscura della Rete, aveva fatto un pagamento in criptovalute per commissionare all’amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione, l’uccisione di un rivale in amore. La Polizia di Stato lo ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate, attraverso complesse indagini connotate dall’elevato contenuto tecnico. All’origine del caso, una segnalazione delle Fbi alla Polizia postale, che in una nota sottolinea come la parte oscura della Rete «finora ritenuta impenetrabile, non è più tale».

