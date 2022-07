In arrivo anticiclone africano da record. "Apocalisse 4800" porterà temperature tra 36 e 38 gradi

In arrivo un anticiclone africano da record, che coinvolgerà almeno mezza Europa. La sesta ondata di caldo ha iniziato a colpire la penisola iberica con 45/46 C all’ombra e si espande in queste ore verso l’Italia, spiega il sito 'www.iLMeteo.it': si tratta di 'Apocalisse 4800', il nuovo anticiclone che prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota, sulle montagne. Il clima impazzito porterà lo zero termico fino a 4.800 metri. Le temperature, dunque, non andranno oggi sottozero nemmeno sul monte Bianco. Con questa nuova spinta africana, nella lista rovente dei Paesi a rischio caldo estremo potrebbero essere inserite anche Germania, Danimarca e persino Inghilterra, Irlanda e Scozia.

In Italia, 'Apocalisse4800', la nuova risalita nordafricana, già da oggi porterà un primo assaggio di una lunga fase calda che, nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a metà della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito 'www.iLMeteo.it', conferma dunque un rapido e netto aumento delle temperature: Lombardia ed Emilia saranno le zone raggiunte già oggi da 37/38 gradi all’ombra, tra sabato e domenica il caldo si espanderà anche verso il centro-sud. Valori ben oltre la media, tra 36 e 38 C ci accompagneranno per almeno una settimana su gran parte dell’Italia, con picchi localmente anche ben superiori. Guardando ai prossimi mesi, il centro europeo Ecmwf indica per il trimestre settembre-ottobre-novembre temperature decisamente sopra la media sull'Europa: questa tendenza indica che anche settembre potrebbe regalare ondate di calore africano e in quel caso l’estate 2022 verrebbe ricordata come la più lunga di sempre, una stagione composta da 5 mesi roventi, da maggio a settembre con il caldo africano.

NEL DETTAGLIO. Venerdì 15. Al nord: soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini del Triveneto. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: soleggiato. Sabato 16. Al nord: soleggiato e molto caldo. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: soleggiato e caldo. Domenica 17. Al nord: soleggiato e molto caldo. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: soleggiato e molto caldo. Tendenza. Nei giorni successivi ulteriore intensificazione dell’anticiclone nordafricano; temperature in costante aumento, caldo intenso e persistente.

© Riproduzione riservata