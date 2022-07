La storia di Simone Crespi: la lotta al tumore e la maturità col massimo dei voti arrivata in ospedale

Simone Crespi è un ragazzo di 18 anni che come tanti ha da poco sostenuto gli esami di maturità. Il diploma però lo ha ottenuto al centro di oncologia pediatrica Comitato Maria Letizia Verga di Monza. Simone da due anni lotta contro un tumore ed è ricoverato presso la struttura monzese dal novembre 2021. Ha compiuto i 18 anni in ospedale ed durante la sua permanenza all'interno della struttura, Simine ha portato avanti gli studi e ha poi conseguito la maturità con il massimo dei voti. Un traguardo che lo ha reso indubbiamente felice così come ha fatto sentire orgogliosi i suoi familiari e il centro che lo assiste. Simone, originario di Milano, ha frequentato l'Istituto Tecnico Industriale G. Feltrinelli.

Durante il ricovero, i suoi insegnanti – come riporta il giornale MilanoToday – lo hanno seguito nel percorso di studio. Per le prove scritte era stata la commissione a raggiungerlo al centro mentre per l'orale è stato previsto un esame da remoto.

