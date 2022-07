Un motociclista è morto in un incidente stradale sulla statale 51 «Di Alemagna» provvisoriamente chiusa in un tratto, in entrambe le direzioni. È accaduto a Castello Lavazzo, in provincia di Belluno, a causa di un incidente autonomo. Sul posto le squadre Anas, i carabinieri e i vigili del fuoco.

