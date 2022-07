Covid, Sestili: superato il picco in Italia. Ma l'Ecdc avverte: nell'Ue contagi e decessi aumenteranno

Ha superato il picco in Italia, la nuova ondata di Covid spinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron, con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook "Dati e analisi scientifiche". "ll picco sembra essere superato - ha detto Sestili all’ANSA - e i casi mostrano una riduzione pari al 14% in una settimana».

Ecdc: contagi e decessi aumenteranno, accelerare le dosi

«Attualmente non ci sono prove di una maggiore gravità della malattia» di Covid-19 causata dalle varianti BA.4 e BA.5 «ma l’aumento della trasmissione tra i gruppi di età più avanzata sta iniziando a provocare una malattia grave. Al 10 luglio 2022, 12 paesi hanno segnalato una tendenza all’aumento dei ricoveri in ospedale o in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Sebbene i tassi di mortalità nell’Ue/See siano rimasti stabili nelle ultime cinque settimane, i modelli epidemiologici condotti dall’Ecdc indicano che sia i tassi di contagio dei casi che i tassi di mortalità aumenteranno». Lo scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) nel suo rapporto settimanale.

«Inoltre, in questa fase della pandemia, l’obiettivo delle campagne di vaccinazione contro il Covid-19 dovrebbe essere quello di ridurre i ricoveri, le malattie gravi e i decessi dovuti al Covid e di proteggere i sistemi sanitari. Le persone di età superiore ai 60 anni e con comorbilità rimangono a maggior rischio di malattia grave. I modelli matematici suggeriscono chiari vantaggi di un primo lancio di un secondo booster per proteggere le persone di età superiore ai 60 anni. Pertanto, l’introduzione anticipata del secondo richiamo dovrebbe essere presa in considerazione non solo per la popolazione di età pari o superiore a 80 anni, ma anche per gli adulti di età compresa tra 60 e 79 anni e gli individui con patologie pregresse indipendentemente dall’età per prevenire malattie gravi e salvaguardare il sistema sanitario capacità»,s scrive ancora l’Ecdc.

